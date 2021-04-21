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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Araç içinde jandarma köpeğinin araması

Adli Kontrol Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

-Köpeğin bagajda uyuşturucu maddesi bulması
-Tutuklanan şüphelilerin adliyeden çıkışı

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Horasan ilçesinde iki ayrı operasyonda çok sayıda bonzai maddesi ele geçirilirken, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölgede uyuşturucu madde kullanım ve satışını önlemek için yapılan operasyonlar da; Horasan ilçesinde iki ayrı olayda toplam 1.252 Gram Bonzai maddesi olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın yakalanması için de çalışmalara devam ediliyor. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanarak Horasan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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