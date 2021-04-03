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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum’da sokaklar sessiz kaldı

Erzurum’da sokaklar sessiz kaldı

- Boş kalan caddelerden detay

Hafta Sonu Alışveriş Trol 

-- Polis ekiplerinin kontrolünden detay
-- Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamada kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

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