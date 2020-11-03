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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da sağanak etkisini sürdürüyor

Erzurum’da sağanak etkisini sürdürüyor

Yağmurdan detaylar

Bild Akalan Yağan 

-Şemsiyeli vatandaşlardan detaylar
-Bina altına sığınan vatandaşlardan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da sağanak şeklinde yağan yağmur kent genelinde zaman zaman hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum'da sağanak şeklinde yağan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Öğlen saatlerinde ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina altlarına sığındı. Sabah tedbirli olup yanlarına şemsiye alan vatandaşlar ise yağmurdan bir nebze de olsa kendini koruyabildiler. (ÇK-ÖB-Y)
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