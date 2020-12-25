- Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu

- -Şadırvandan detay görüntüler

- -Abdest alan vatandaşlar

- -Vatandaşların konuşmaları

- -Kent merkezinden detay görüntüler



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da adeta hayat buz kesti. Şadırvanların buz tuttuğu Erzurum kent merkezinde çok sayıda araç soğuk havadan donduğu için çalıştırılamadı. Cuma namazı öncesi dondurucu soğukta buz tutan şadırvanda abdest alan Erzurumlular, “Bugün kış yeni geldi. Erzurum soğuk olmadan olmaz. Biz bu havaya alışığız” dediler. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü”nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (ŞG-AT)



loading...