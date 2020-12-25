Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu

- Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu

-Buz tutan şadırvan

Hava Sıcaklığı Uttu Kar Yağışı 

- -Şadırvandan detay görüntüler
- -Abdest alan vatandaşlar
- -Vatandaşların konuşmaları
- -Kent merkezinden detay görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da adeta hayat buz kesti. Şadırvanların buz tuttuğu Erzurum kent merkezinde çok sayıda araç soğuk havadan donduğu için çalıştırılamadı. Cuma namazı öncesi dondurucu soğukta buz tutan şadırvanda abdest alan Erzurumlular, “Bugün kış yeni geldi. Erzurum soğuk olmadan olmaz. Biz bu havaya alışığız” dediler. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü”nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (ŞG-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement