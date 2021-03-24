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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum’da ot yangını

Erzurum’da ot yangını

yanan balyalardan görüntü

İş Makinası Trol 

-söndürme çalışması
-detaylar

( ERZURUM )- Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 300 balya ot kül oldu ERZURUM

- Erzurum’un Tekman ilçesinde 300 balya ot yanarak kül oldu. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tekman İlçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde Harun Karaca’ya ait ot yığınlarında bölgeden geçen elektrik hatlarının kopması sonucu çıkan kıvılcımdan yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 30 balya ot tamamen yandı. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman itfaiye ekibi ile ESKİ Tekman iş makinası ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile ot balyalarının yanında bulunan diğer otlara yangın sıçramadan kontrol altına alındı.
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