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Erzurum’da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzurum’da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Yaralıların hastaneye kaldırılması

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-- Araçlardan detaylar
-- Ekiplerin çalışmaları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay dün gece saat 23:00 sıralarında Erzurum’un Palandöken İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Müftü Solakzade Mahallesi 77. Sokaktan Alparslan Türkeş bulvarına ilerleyen 25 S 0098 plakalı servis minibüsü trafik ışıklarının da fasılalı yanmasından dolayı kontrolsüz şekilde anayola çıkarak, şehir hastanesinden Yenişehir Alparslan Türkeş bulvarı üzerinden seyreden 41 YB 802 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs karşı şeride savrularak devrildi. Kazazedelerin yardımına çevre esnafı ve yoldan geçen vatandaşlar koştu. İkisi minibüste, biri otomobilde bulunan 3 yaralı araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazalara sebebiyet vermemek için, yolu tek yönlü trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (ST-)
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