- Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı

-VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ



( ERZURUM )- Kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı ERZURUM



- Erzurum’da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise "Mart kapıdan baktırdı ama oluşan manzarayı izlemek keyifli" dedi.

Erzurum’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini güzel görüntüler oluşturarak gösterdi. Bazı vatandaşlar "Mart kapıdan baktırdı ama kar yağışı ile oluşan manzarayı izlemek keyifli oluyor" dedi.

Sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan kar nedeniyle ağaçlarda ve yollarda oluşan kar birikintileri eşsiz görüntüler oluşturdu. (ÇK-ÖB)



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