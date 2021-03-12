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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da kış geri geldi

Erzurum’da kış geri geldi

Kent merkezinden detay

Kar Kalınlığı Kar Temizliği Karla Mücadele Yaya Trafiği Kar Yağışı 

- Araç ve yaya trafiğinden detay
- Karla mücadele çalışması

( ERZURUM )- Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı ERZURUM

- Erzurum’da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırımlarda ve ana caddelerde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle Kamu ve Özel Kurum Kuruluşlardaki engelli ve hamile personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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