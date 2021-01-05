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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİ

( ERZURUM ) - ERZURUM

Tahkikat İran Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- Erzurum’un Horasan ilçesinde etkili olan sis trafik kazalarına neden oldu. İlçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Horasan Ağrı Yolu Hastane kavşağında meydana geldi. Erzurum istikametinden Horasan Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki 25 HD 790 plakalı kamyonet ile tır kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü baba ve oğlu Mehmet Emin Yıldız ile Zeki Yıldız araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Zeki Yıldız sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan yolcu koltuğundaki Zeki Yıldız'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Mehmet Emin Yıldız'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İran uyruklu tır sürücüsü ise ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, kazaya karışan tır ve otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. (ŞÇ-AT-NSO-Y)
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