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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da kartpostallık görüntüler

Erzurum’da kartpostallık görüntüler

Drone görüntüleri

Hava Sıcaklığı Deniz Seviyesi Kar Yağışı 

-Manzaralardan detaylar

( ERZURUM - DRONE)- Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi ERZURUM

- Erzurum’da kar yağışının etkili olmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Karla kaplanan Ata Botanik Parkı izlenmeye değer manzaralar oluşturdu. Erzurum’da kar yağışının ardından dünyada deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikteki 7. parkı olan Erzurum’daki Ata Botanik Parkında bulunan süs havuzu dondu, ağaçlar karla kaplandı. Kış mevsimiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta kartpostallık görüntüler sunarken, manzarayı görmek isteyen vatandaşlar botanik parkına akın ediyor. Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Erzurum ve Kars’ta 22, Ardahan’da 19, Iğdır’da 9 ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü. (ÇK-ÖB)
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