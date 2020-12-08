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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor

- Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Kar yağışından detay

Yağmurlu Kar Kalınlığı Bild Yaya Trafiği Kar Yağışı 

- Kent merkezinden araç ve yaya trafiğinden detay

( ERZURUM ) Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor- Ardahan eksi 11 ile en soğuk il oldu- Palandöken'de kar kalınlığı 11, Sarıkamış'ta 18 santimetreye ulaştı ERZURUM

- Erzurum’da yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklığının Ardahan’da eksi 11, Erzurum’da eksi 7, Kars’ta eksi 8 olarak tahmin edildiği, kar kalınlığının ise Palandöken’de 11 cm, Sarıkamış’ta ise 18 santimetreyi bulduğu bildirildi.
(ŞG-AT)
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