Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor

- Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor

kar yağışından görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

Yaya Trafiği Kar Yağışı 


- Erzurum’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artıran kar yağışı araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının yarın da yüksek kesimlerde etkili olmaya devam edeceğini belirterek buzlanma ve çığ uyarısında bulundular. (ŞG-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement