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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’da kar etkisini gösterdi ekipler harekete geçti

Erzurum’da kar etkisini gösterdi ekipler harekete geçti

Kar yağışından detay

Kar Temizliği Köy Yolları Karla Mücadele Harekete Geç Kar Yağışı 

- Yayalardan detay
- Araç trafiğinden detay
- Tarihi Yakutiye Medresesinden detay
- Belediye ekiplerinin çalışması
- Kaldırımlarda kar temizliği yapılması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı. Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 20 santimetreye ulaştığı Erzurum’da Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri karla mücadele seferberliği başlattı. Kar yağışı sonrası Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağında aksamalar yaşanırken, kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceğini belirterek özellikle akşam ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanma konusunda sürücüleri uyardılar. (ŞG-AT)
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