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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da hasta kurtarma operasyonu

Erzurum’da hasta kurtarma operasyonu

Yol açma çalışmasından detay

İlk Müdahale Kurtarma Operasyonu Hipertansiyon Karla Mücadele Hasta Kurtarma 

- Ambulans ve iş makinaları
- 112 görevlisinin konuşması
- Hastanın köyden alınması
- Tipi ve yol açma çalışmaları

( ERZURUM )- Tansiyon hastası karla mücadele ekiplerinin desteği ile ilçe merkezine getirildi- Ambulans iş makinalarının açtığı yolda güçlükle köye varabildi ERZURUM

- Erzurum Tekman ilçesinde evinde aniden rahatsızlanan hasta için 112 ve Büyükşehir Belediyesi Tekman ekipleri seferber oldu. İlçe merkezine 57 kilometre uzaklıktaki Yiğitler Mahallesi’ndeki Hazal Bilmez ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu evinden alınarak hastaneye getirildi.
Edinilen bilgiye göre, evinde aniden rahatsızlanan Hazal Bilmez hipertansiyon ve göğüs ağrısı şikayeti ile ilçe merkezine gelebilmek için ambulans talep etti. Yolun tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı mahalle yolu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman karla Mücadele ekiplerince açılarak ambulans köyü ulaştı. Gece yarısı köye ulaşan 112 ekipleri burada hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı alarak zorlu bir yolculuğun ardından Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine getirdiler. Hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu belirtilirken, ilçeye bağlı yaklaşık 55 mahalle ve mezraya ait yolun ulaşıma kapandığı öğrenildi. (AUB-AT)
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