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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da görülmemiş olay.... Karsız kalan Karnavas Köyü'nde Kardelenler açmaya başladı

Erzurum'da görülmemiş olay.... Karsız kalan Karnavas Köyü'nde Kardelenler açmaya başladı

kardelenlerden görüntü

Hava Sıcaklığı Allah Bahar Havası Yaz Mevsimi 

-röportajlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da Kış mevsimini sonunda ilk baharın müjdeci alan kardelenler şubat ayının ilk günlerinde açmaya başladı.
Bu sene hiç kar yağmayan Olur Ormanağzı köyünde Şubat ayında açan kardelenler görenleri şaşırtıyor. Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde olması nedeni ile ilkbahar erken geldi. Ormanağzı sakinleri, “Bu sene köyümüze kar yağmadı inşallah yağmur yağar kuraklığı önler” dediler. Köy sakinlerinden Ahmet Kurt, “Bu yıl köyümüze hiç kar yağmadı. Aslında bu mevsimde kar olması lazım don olması lazım ama hiç olmadı. Bu mevsimde kar çiçekleri açtı” dedi.
Köy sakinlerinden Nizam Aydın ise “Ben 60 yaşındayım bu sene köyümüze kar yağmadı böyle bir kış görülmemişti. İnşallah bundan sonra yağmurlar yağarda iyi olur. Şubat ayının ikisinde karçiçekleri açtı” diye konuştu.
Osman Kurt da “Bugün şubat ayının ikisi normalde köyümüzün kış olması gerekirken şuan bahar havası yaşıyoruz. Havalar gayet sıcak ondan dolayı kardelenler açıyor. İlk defa böyle bir kış geçiriyoruz. Yıllardır böyle bir kış görmedik adeta yaz mevsimini yaşıyoruz” dedi.
Zafer Aydın da “Bu sene köyümüze kış gelmedi kışı görmeden baharı yaşıyoruz. Havalar gayet sıcak gidiyor ılıman gidiyor” dedi.
(DMA-AT)
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