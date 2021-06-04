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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzurum'da feci kaza...Genç sağlıkçı dereye uçan araçta can verdi

Erzurum'da feci kaza...Genç sağlıkçı dereye uçan araçta can verdi

Olay yerinden detaylar

Tahkikat Trafik Kazası Sağlıkçı Direksiyon Trol 

-araçtan görüntüler
-detaylar
-Sağlıkçının fotoğrafları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Süleyman Kanik takla atarak dereye yuvarlanan aracında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay 12.00 sıralarında Bayburt - Erzurum karayolunda meydana geldi. Bayburt istikametinden Aşkale istikametine 21 ABL 906 plakalı aracıyla seyir halinde olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 28 yaşında ki Süleyman Kanik henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Pırnakapan Mahallesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobilinin kontrolünü sağlayamayan Kanik, yolun kenarında bulunan dereye takla atarak uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. Yapılan inceleme sonrasında Kanik’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlatırken Kanik’in cansız bedeni Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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