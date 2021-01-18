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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’da feci kaza... Anne ve çocuğu hayatını kaybetti

Erzurum’da feci kaza... Anne ve çocuğu hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Hastane Bild Yolcu Otobüsü Direksiyon 

-Araçtan görüntü

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza Horasan ilçesi çıkış mevkiinde meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşında ki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (ŞÇ-ÖB-)
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