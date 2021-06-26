Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Erzurum’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza yerinden detay

Kadın Polis Tedbirler Trafik Kazası Polis Memuru Altın 

- Kazaya karışan araçlar
- Ters dönen kamyonet
- Polisin incelemeleri
- Vatandaşın konuşması

( ERZURUM ) -- Kamyonet çarpışmanın etkisiyle ters döndü ERZURUM

- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre bugün saat: 14.00 sıralarında Erzurum - Erzincan karayolu Karaz kavşağında meydana gelen trafik kazasında E.B. yönetimindeki 30 AAD 695 plakalı Toyota marka otomobil ile Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halindeyken Karaz kavşağında köye dönen A.G. yönetimindeki Ford marka 33 PAZ 97 kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet ters dönerken otomobilde hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü E.B, kamyonet sürücüsü A.G. ile otomobilde bulunan ve kadın polis memuru olduğu öğrenilen B.B ve A.E.B. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın görgü tanıkları kavşakta sürekli kazalar yaşandığını belirterek bölgeye en kısa sürede gerekli tedbirlerin alınmasını istediler. (ÇK-ST-AT)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement