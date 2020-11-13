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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da en acı çalışma...Kış gelmeden 800 mezar kazıldı

Erzurum’da en acı çalışma...Kış gelmeden 800 mezar kazıldı

Drone görüntüsü

Hava Sıcaklıkları Gesi Kış Mevsimi 

-Belediye işçilerinin çalışması
-Mezarlıktan genel detay

( ERZURUM -DRONE) ERZURUM

- Erzurum’da kış aylarında hava sıcaklıklarının eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.
Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum’da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi. Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.
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