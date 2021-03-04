Erzurum’da ‘Dinamik Denetim Süreci’

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( ERZURUM )- Vali Memiş kentin işlek bölgelerini denetledi- “Esnafımız lokantasının açık kalmasını istiyorsa kurallara uyacak” ERZURUM



- İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelge kapsamında Erzurum’da kentin işlek bölgelerinde bulunan iş yerleri, fırınlar ve restoranlar denetlendi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında Erzurum’da İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Vali Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat ile birlikte kentin işlek bölgelerinde bulunan iş yerleri, fırınları ve restoranları denetledi. Vali Memiş esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyararak “Esnafımız lokantasının açık kalmasını istiyorsa kurallara uyacak. Top esnafımızda, kurallara dikkat edelim” dedi.

“Erzurum’un çok kolaylıkla yüksek riskli gruba geçme ihtimalimi var” Türkiye genelinde 260 bin kişilik denetim grubunun denetimlere başladığını ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Pazartesi Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra Türkiye’de yeni kontrollü normalleşme dönemine geçiş yaptık. 81 ilde ki vaka durumları, yoğun bakım doluluk oranları, aşılama oranları gibi kriterler göz önüne alınarak risk durumuna göre iller çeşitli kategorilere ayrıldı. Erzurum’da orta risk seviyesinde yer alıyor. Kriterler çerçevesinde bu zamana kadar kapalı olan kafeler, internet kafeler, halı sahalar, lokantalar, çay ocakları kontrollü bir şekilde açıldı. Ancak biz eğer bu kontrollü normal süreci hem devlet olarak hem de vatandaş olarak iyi yönetemezsek çok kolaylıkla yüksek riskli gruba geçme ihtimalimiz var. Türkiye genelinde 260 bin kişilik denetim grubuyla denetimlere çıktık. Esnafımızı ziyaret ediyoruz, denetimdeki amacımız vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve ikaz etmek. Bu ikazlarımıza devam edeceğiz. Esnafımız bizi mazur görsün biz onlara güveniyoruz onlarda bize güvensinler. Pandemi dediğimiz halise sadece vatandaşlarımızın inisiyatifine bırakılarak yönetilecek bir hadise değil. Biz onları çokta kırmak üzmek istemiyoruz. Ama vaka artışı gibi bir durumla karşılaşmak istemiyorsak hepimiz kurallara uymak durumundayız. Artık top bizde, top esnafımızda. Eğer lokantasının açık kalmasını istiyorsa esnafımız, önce kurallara kendisi uyacak. Bizlerde eksikleri varsa, talepleri varsa onları karşılamaya çalışacağız. Devlet olarak biz onların yanındayız” şeklinde konuştu.





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