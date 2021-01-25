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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’da buz sarkıtları 2 metreyi aştı

Erzurum’da buz sarkıtları 2 metreyi aştı

- Buz sarkıtlarından detay

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kar Yağışı Irak 

-- röportaj
-- Genel detaylar

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Etkili olan soğuk havalar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları buzdan duvar oluşturdu. Erzurum’da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 27’lere düştüğü Erzurum’da çatılarda dev buz sarkıtları oluştu. Boyu 2 metreyi aşan buz sarkıtları adeta buzdan duvar görüntüsü oluşturdu. Erzurum’da en düşük hava sıcaklığı Karaçoban ilçesinde gece sıfırın altında 26 derece olarak ölçüldü. Dev buz sarkıtlarının buzdan duvar oluşturduğunu ifade eden atandaş, “Son zamanlar da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Geceleri eksi 30 a kadar inen soğuk hava nedeniyle oluşmuş buz kütleleri. Buz sarkıtlarından duvar şeklinde bir görüntü oluşmuş durumda. Erzurum’da da şuan da eksi 20’nin üzerinde çok soğuk bir hava var” şeklinde konuştu.
Öte yandan bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum ve Ardahan 21, Ağrı 28, Kars 23, Iğdır 15 ve Erzincan’da 11 olarak ölçüldü. (ÇK-ÖB)
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