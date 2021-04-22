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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum’da bir garip yaya geçidi: Başı var sonu yok

Erzurum’da bir garip yaya geçidi: Başı var sonu yok

Yaya geçidinden detaylar

Yaya Geçidi 

-Yaya geçidinden geçen vatandaş ile röportaj
-Vatandaşların karşıya geçmeye çalışması
-Genel detaylar
-Kentte ki diğer normal yaya geçitlerinden detaylar

( ERZURUM -ÖZEL)-Yaya geçidindeki çizgileri takip eden tellerle karşılaşıyor ERZURUM

- Erzurum’da bulunan bir yaya geçidinin başı var sonu yok. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bulunan çizgileri kullanmak isteyen vatandaşlar kendilerini demir çitlerle çevirili çimlerde buluyorlar. İlginç tasarımlı yaya geçidini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Erzurum’un Yakutiye İlçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarında eşine çok az rastlanacak yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar yaya geçidindeki çizgileri takip edince çitlerle çevrili çimenlere ulaşıyor. Yaya yolunun başlangıcı varken sonunun olmaması ise görenleri şaşkına çeviriyor. Yolun karşısına geçmek isteyenler önce çizgileri takip ediyor daha sonra çitlerle çevrili çimenlerden sağ yaparak ana yol üzerinde ilerleyip ancak öyle karşıya geçebiliyorlar. Garip yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlar, “ Buradan karşıya geçmeye çalışacağız ama yaya geçidinin sonu görünmüyor. Geçtiğimiz zaman yol yok, tellerin üzerinden atlamak yada sağa dönüp biraz daha ana yolda yürümemiz gerekiyor. Gerçekten çok garip” yorumlarında bulundular.
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