Erzurum'da ayaküstü çay...Sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor

-çayın hazırlanması

-müşterilerin çay alması

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da kahvehane sahibi vatandaş sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor. Kahvehanelerin kapalı olmasından dolayı müşteriler bu hizmete yoğun ilgi gösteriyor. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan yeni tedbirlerde kahvehanelerin faaliyetlerine ara verildi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde pandemiyi fırsata çeviren 52 yaşında ki çaycı Selami Kılıç da, sokağa dev bir semaver kurdu. Kahvehanelerin kapalı olmasından dolayı çay içmek isteyenleri mağdur etmemek isteyen Kılıç, müşterilere paket bardak çay servisi yapmaya başladı.

Kahvehanede oturamayan vatandaşlar ise paket bardak çaylarını alarak keyfini çıkarırken, dev semaverden çay servisi yapan Kılıç, tedbirlere uyarak yevmiyesini kurtarmayı hedefliyor. Pandemide böyle bir şey yapmanın aklına geldiğini söyleyen Kılıç, “Pandemiden dolayı kahveler kapanınca bizde böyle bir yöntem bulduk. Vatandaşa hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ise, “Oturma yok, ayakta çay veriyorlar güzel bir durum. Kahveler kapalı bizde dışarıda çay içmeye çalışıyoruz” dediler.



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