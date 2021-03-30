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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Erzurum’da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

- Cesetten detaylar

Yaşlı Kadın Polis Bild En Yaşlı Kadın 

-- Yakınlarının ağlaması
-- Savcının incelemesi
-- Apartmandan detay
-- Kadının düşerken takıldığı çamaşır ipleri
-- Apartmandan bakan vatandaşlar
-- Cesedin kaldırılması ve ambulansa konulması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da bir apartmanın 6'ncı katından düşen 69 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Rabi Ana Mahallesinde bulunan Yeşil Yakutiye Konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 69 yaşında ki Leyla Gökçe 8 katlı apartmanın 6’ncı katında ki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi Erzurum Adli Tıp’a kaldırıldı. Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı. (ÖB-ÖB)
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