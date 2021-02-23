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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Erzurum buz kesti

- Erzurum buz kesti

- Buz sarkıtlarından detay

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları 

-- Röportajlar
-- Kar çalışmalarından detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22 olarak ölçüldü. Dondurucu soğuk hava Erzurumlulara zor anlar yaşatırken, kentte çatılarda dev buz sarkıtları oluştu. Sibirya soğuklarının yaşandığı bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum’da 22, Ağrı’da 23, Kars'ta 12, Ardahan'da 8, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 3 olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği ifade edildi. “Buzlanma ve don uyarısı” Ayrıca yetkililer tarafından buzlanma ve don uyarısı yapılırken şu ifadelere yer verildi: “Bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” (ŞG-ÖB)
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