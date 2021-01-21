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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum buz kesti

Erzurum buz kesti

Çevreden detay görüntüler

Hava Sıcaklığı Şelale Buz Sarkıtları Uttu Kar Yağışı 

-Aracın camı buz tutan sürücü
-Sürücünün konuşması
-Buz tutan şelale
-Çatıdaki kuşlar
-Buz sarkıtlarından detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 28 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk hava Erzurumlulara zor anlar yaşatırken, kuşlar buz kesen havada çevrede yiyecek aradı. Şadırvanların buz tuttuğu kentte çatılarda dev buz sarkıtları oluştu. Sibirya soğuklarının yaşandığı bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı’da eksi 28, Kars’ta eksi 23, Ardahan’da eksi 15, Erzincan’da eksi 10 ve Iğdır’da eksi 8 olarak kaydedildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

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