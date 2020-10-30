Erzurum Büyükşehir’in kurtarma ekibi askeri uçakla İzmir’e hareket etti

-- İtfaiye araçlarıyla havalimanına gelişleri

-- Askeri uçağa binmeleri



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı arama ve kurtarma ekipleri, askeri uçakla kentten deprem bölgesi İzmir’e gönderildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki arama ve kurtarma timi, Erzurum Askeri Havaalanı’ndan askeri kargo uçağıyla deprem bölgesine özel kurtarma araç ve teçhizatlarıyla birlikte hareket etti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı yazılı açıklamada, “İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle kurtarma çalışmalarına katılmak üzere özel arama ve kurtarma ekibimizi havayoluyla İzmir’e gönderdik. 50 bin kişi kapasiteli mutfak tırımız da şuan hazır beklemede. İzmirli kardeşlerimize yardım için 7/24 daima hazırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum” dedi.





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