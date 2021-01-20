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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

Karla Mücadele Harekete Geç Yaya Trafiği Kar Yağışı 

- Kara mücadele çalışmalarından detay
- Kaldırımların temizlenmesi

( ERZURUM )- Bin 500 personel ve bin araçla çalışmalarını sürdürüyor ERZURUM

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri bin 500 personel ve bin araçla karla mücadelede il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kentte karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadelede görev yapacak olan Kar Timleri, tüm ekipmanıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildi.
Kar timleri bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapıyor. (ÇK-AT)
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