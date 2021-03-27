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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum’a kış geri döndü, kent beyaza büründü

Erzurum’a kış geri döndü, kent beyaza büründü

yollardan görüntü

Köy Yolları Kar Yağışı 

-caddelerden görüntü
-araçlar
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da Mart ayının son günleri yaşanırken adeta kış geri döndü. Dün gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardılar.
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