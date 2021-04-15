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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar yapıyor

Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar yapıyor

drone görüntüsü

Ramazan Ayı Sahur 

-su dolduran vatandaşlardan detaylar
-röportajlar
-Detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL-DRONE) ERZİNCAN

- Erzincanlılar, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu ile iftar yapıyor. Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki mesire alanındaki ekşisu olarak adlandırılan doğal maden suyu, iftar sofralarının vazgeçilmezi. Araçlarıyla iftardan önce gelen vatandaşlar, yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor. Ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, özellikle iftarda tüketiliyor. İftar öncesi doğal maden suyundan almaya gelen vatandaşlar, suyun özellikle böbrekte oluşan taşlar veya kristaller için şifa olduğunu belirttiler. Her yıl ramazan ayında Ekşisu’ya gelmenin Erzincanlılar için bir gelenek haline geldiğini belirten Kenan Eser, “Ekşisu’ya geldik. Artık Erzincanlılar olarak Ekşisu bizim için bir geleneğimiz oldu. Her Ramazan gelip ekşi suyumuzu alıyoruz. İftarla beraber, sahurla beraber doya doya suyumuzu içiyoruz. Tanımayanları, bilmeyenleri Erzincan’a geldiklerinde Ekşisu’ya gelmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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