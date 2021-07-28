Erzincan zabıtasından fırın denetimi

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( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürdürdüğü fırın denetimlerini bayram sonrası sıklaştırdı. İş yerleri ruhsatları, genel temizlikler ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.Denetimler kapsamında, Erzincan genelinde muhtelif alanlarda hizmet veren fırınları büyük bir titizlikle gözden geçiren zabıtalar, hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yaptı.Yapılan denetimler ile ilgili olarak bilgi veren Gıda Mühendisi Elif Çalışkan, “Belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yapılan denetimlerimizde Erzincan genelinde fırınlarımızda her hangi bir gramaj ve hijyen noktasında bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Denetim yaptığımız fırınlarda işletmeler tüm kurallara uyuyor.” dedi.

Denetimlerde işletmelerde öncelikli olarak temizlik ve hijyene önem verdiklerini belirten Gıda mühendisi Çalışkan, “Çalışanların eldiven ve maske kullanıp kullanmadıklarına baktık gerçekten tüm çalışanlar bu kurallara uyuyorlar. Yapılan gramaj ölçümlerinde kesinlikle eksiklik hiç görmedik, fakat 10 Gram 20 gram hatta 30 gram fazla çıkanlar dahi oldu. Denetimler belirlenen sıralamaya göre devam edecek. İşletmelere kurallara uydukları için teşekkür ederiz. Bizler denetimlerimiz de sıkıntı yaşamadık.” diye konuştu.

Ekmek almak için fırına gelen Kenan Kurt isimli vatandaş denetimlerin yerinde ve gerekli olduğunu denetimlerin belirli aralıklarla hatta sıklıkla yapılmasının faydalı olacağını söyledi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Belediyesi yetkilileri, "Halkımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için esnaflarımıza yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün somun ekmeği yapan fırıncılarımızı ziyaret ederek, kurallara uyup uymadıklarını inceledik. Hijyen, gramaj ve temizlik gibi temel kurullara uymadığını tespit ettiklerimize gerekli yasal uyarı ve işlemlerde bulunduk. Bu yöndeki çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürekli devam edecektir." şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Cemalettin Şimşek ise konuşmasında, denetimlerin sıklıkla yapılmasının önemli olduğunu belirterek, “Biz de sıklıkla arkadaşlarımız ile bir araya geldiğimizde bu konuları zaten konuşuyoruz. Erzincan’ımız da kurallara uymayan bir işletmenin olduğunu sanmıyorum. İşletmeler olarak kurallara uyma noktasında elimizden gelen gayreti çabayı sarf ediyoruz. Ekmeğin en güzelini vatandaşlarımıza yedirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

