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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan Valiliği’nden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi

Erzincan Valiliği’nden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi

Valilikten basınla paylaşılan klip

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Sağlık Çalışanları Öğrenciler 


- Erzincan Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yayımlanan kliple kutladı. Erzincan Valiliği'nce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 3 dakikalık bir klip hazırlandı. Kamera karşısına geçen Vali Mehmet Makas klip içerisinde; Erzincanlıların Cumhuriyet Bayramı'nı, ellerinde Türk bayrağı ile valilik önünde toplanan gazilere, emniyet ve jandarma personellerinden oluşan güvenlik birimlerine, ilk ve orta okul öğrencilerine, öğretmenlere, vatandaşlara ve Erzincan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelesinde en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına hitaben seslenerek; "Can Erzincanlılar, saygıdeğer gazilerimiz, sevgili mesai arkadaşlarımız, çocuklarımız, Cumhuriyet siz, aziz milletimizin eseridir. Bayramınız kutlu olsun." sözleriyle kutladı. Valilik sosyal medya hesaplarından "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyet'i armağan eden kurtuluş mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." notuyla, birlik ve beraberliğin öneminin vurgulanarak paylaşıldı klip. (AA-AA-Y)
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