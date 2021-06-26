ERZİNCAN - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Sınava girecek öğrencilerin gelişi - Öğrencilerin ellerini dezenfekte etmesi - Öğrencilerin polis tarafından aranmasıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.
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