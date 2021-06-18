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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ERZİNCAN - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

- Yaralıların ambulansa alınması - Kaza yerinden ambulansın hareket etmesi - DSİ ait sulama kanalına devrilen otomobilin görüntüsü - Kaza yerinden görüntü - Kaza yerinde güvenlik kuvvetlerin inceleme yapması - Hastane acili önünden görüntü Erzincan ’da sulama kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan ’da sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan ve boğulmaktan son anda kurtarılan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Ebubekir Kara’nın (36) kullandığı 25 LR 894 plakalı otomobil, Erzincan - Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşerek ters döndü.Kazada sürücünün yanı sıra eşi Ayşe (35), çocukları Beyza Nur (13), Liva Nur (8) ve Tahir Eymen Kara (2) ile Sevda Önal (38) yaralandı.Su dolan araçta sıkışan ve boğulma tehlikesi geçiren yaralılar, çevredeki vatandaşlarca çıkarıldı.Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Bild Sulama Kanalı Direksiyon 

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