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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZİNCAN - Polis özel harekat timleri dualarla Fırat Kalkanı bölgesine uğurlandı

ERZİNCAN - Polis özel harekat timleri dualarla Fırat Kalkanı bölgesine uğurlandı

- Polis Özel harekat timleri - Duaların okunması - Törene katılanlar - Polislerin aileleri ile vedalaşmasıPolis özel harekat timleri dualarla Erzincan 'dan Fırat Kalkanı bölgesine uğurlandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da görevli polis özel harekat timleri, dualarla Fırat Kalkanı bölgesine gönderildi.Bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün 44 personeli için Müdürlük bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.
Personel, aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla harekat bölgesine uğurlandı.Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile polislerin aileleri katıldı.

Polis Gesi Polis Özel Harekat 

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