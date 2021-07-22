ERZİNCAN - Jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı
- Jandarma Komutanı ve ekiplerin helikoptere binmesi - Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve ekiplerin havadan denetim yapması - Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş yerden yapılan trafik denetimine katılması - Jandarma ekiplerin denetimlerin havadan görüntülenmesi (drone) - Albay Halil Altıntaş araç içerisinde bulunan çocuklara hediyeler vermesi - Albay Halil Altıntaş'ın sürücülerin bayramını kutlaması ve trafik kuralları ile ilgili uyarıları - Sürücülere bayram şekeri ikram edilmesi - Çocuklara boyama kitabı hediye edilmesi Erzincan 'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptıERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan - Kemah kara yolu ile Ekşisu mesire alanına giden kara yolunda Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetim yaptı.Denetime katılan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve beraberindeki ekip, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bilgi verdi.Sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu havadan denetleyen jandarma trafik ekipleri, hatalı ve kural ihlali yapan sürücüleri drone ile belirledi.Denetimlerde, 103 aracın kontrolü sağlandı, kurallara uymadığı belirlenen 5 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.Uygulama sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Altıntaş, araçlardaki çocuklara hediye verdi.
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