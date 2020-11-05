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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzincan’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Zirvede kar yağışı ve detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

Kar Yağışı 


- Erzincan kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte Karadağ’ın zirvesine kar yağdı. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinin üst tarafında bulunan verici istasyonunun bulunduğu alan kardan tamamen beyaza büründü. Yağan karla birlikte yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların kış çilesi erkenden başladı.

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