ERZİNCAN - Eski İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın vefat eden babası toprağa verildi
- Eski İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak'ın cenazesi - Cenazeye katılan Toprak'ın yakınları, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır ve diğer protokol üyeleri - Cenaze namazının kılınması - Cenaze namazında hocanın duası ve helallik istemesiEski İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın vefat eden babası, memleketi Erzincan 'da toprağa verildiERZİNCAN (AA) - Eski İzmir Valisi Mustafa Toprak'ın vefat eden babası Halilullah Toprak, Erzincan 'da son yolculuğuna uğurlandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Toprak, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan Camii Kebir Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılınan Toprak, Piri Sami Hazretleri mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Toprak'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 gün önce tedavi altına alınan 90 yaşındaki Halilullah Toprak, 4 çocuk babasıydı.
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