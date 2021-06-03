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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZİNCAN - Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü

ERZİNCAN - Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü

- Beyaza bürünen Esence Dağı - Esence Dağı etrafının sisle kaplanması - Yöre sakinlerinden Hakan Kalkan ile röportaj Erzincan 'daki Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründüERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Esence Dağı, haziran ayında yağan kar ile yeniden beyaz örtüyle kaplandı.Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.Yılın büyük bölümünü karla kaplı geçiren kentte, Üzümlü ilçesinde yar alan 3 bin 549 metrelik Esence Dağı, haziran ayını da karlar altında karşıladı.Yöre sakinlerinden Hakan Kalkan, AA muhabirine, yağmur sonrası soğuyan hava nedeniyle Esence Dağı'na kar yağdığını belirterek, hazirandaki bu kar yağışı görüntülerine her zaman rastlanmadığını söyledi.

Muhabir Haziran Ayı Yağan Kar Yağışı 

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