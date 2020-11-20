Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ERZİNCAN - Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

ERZİNCAN - Erzincan-Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

- Erzincan - Sivas kara yolunda etkili olan kar ve sis - Karayolları ekiplerinin kara yolunda çalışma yapması - Kara yolunda bulunan araç kuyruğu - Polis ekiplerinin kara yolunda çalışma başlatması Erzincan - Sivas kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyorERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan - Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde sabah etkisini artıran kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.Sakaltutan Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı.Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda bekleyen polis ve Karayolları ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı.Trafik polisleri, kar ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Polis Tonaj 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement