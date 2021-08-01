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Erzincan’dan, Akdeniz’deki orman yangınıyla mücadeleye destek
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Erzincan’dan, Akdeniz’deki orman yangınıyla mücadeleye destek

Erzincan’dan, Akdeniz’deki orman yangınıyla mücadeleye destek

- İtfaiye araçlarından ve ekiplerden detaylar

Orman Yangınları Doğal Afet Afet Bölgesi Yangın Yeri Orman Yangını 

-- İtfaiye Müdürü Sami Karakaş'ın açıklaması
-- Yola çıkan araçlar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için 6 personel ve 2 araçla yola çıktı. Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekipler, yoğun bir çaba sarf etti. Ülkenin dört bir yanından da yangının hızla söndürülmesi için ekipler yönlendirildi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz'da farklı noktalarda çıkan ve rüzgârında etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de katılıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bugün gelen çağrı üzerine hazırlanan, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 6 personel, 2 araçtan oluşan yardım ekibi afet bölgesine gönderildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş; “Belediyemizden yangın söndürme aracı ve su tankeri yangın yerinde çalışmalara katılmak için yola çıkmıştır. Arkadaşlarımızın sağ salim yangın yerine ulaşmaları, görevlerini layıkıyla yapıp geri dönmeleri temennimizdir. İnşallah ülkemiz bir daha böyle doğal afetlere maruz kalmaz.” dedi.
(EFS-AA)
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