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Erzincan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

Erzincan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

Sel bölgesi, güvenlik tedbirleri, röportaj

Jandarma Tedbirler Bild Gesi Sağanak 

-Yıldırım isabet eden nokta, yaralılar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da etkili olan sağanakta kamyonun üzerine saman çuvallarını yüklerken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı. Kentte etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi Köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu, çamurlu su ile kaplanan köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. AFAD, görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik amacıyla dereye yakın bulunan Geçit Mahallesi'ndeki yollar da trafiğe kapatıldı. Akyazı beldesinde de arazide kamyona saman çuvallarını yüklemek isteyen Abdulaziz Kurt ve Mehmet Korkmazoğlu'na yıldırım isabet etti. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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