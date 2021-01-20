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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı

Erzincan’da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Mahalli İdareler Esnek Çalışma Erimli Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-- Erzincan'da esnek çalışmanın kaldırılmasının ardından kar kış çalışmaları

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da, Covid-19 salgını nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni kararla kardan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresinde esnek mesai uygulaması kaldırıldı. Erzincan Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte ilimiz genelinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda kış mevsiminde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, gelen taleplere etkin bir şekilde cevap verilmesi ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için tüm mahalli idarelerde (Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) esnek mesai uygulamasının kaldırılmasına, vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, kronik rahatsızlığı olan, engelli ve hamile personellerle ilgili esnek mesai uygulanıp uygulanmaması hususlarında birim amirlerince değerlendirme yapılıp karar verilmesine karar verilmiştir” denildi. (AA-AA-Y)
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