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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

- Narkotik ekiplerin köpek ile arama yapması

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-- Araçta bulunan uyuşturucu madde ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde ve giriş-çıkışlarda çalışmalar gerçekleştirdi. Merkeze bağlı Barış Mahallesi'nde denetim yapan Narkotik ekipleri, uyuşturucu maddenin etkisi altında oldukları değerlendirilen M.Ç. (40), O.A. (29) ve S.B. (30) hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan soruşturma başlattı. Devam eden çalışmalarda şahıslara madde sattığı değerlendirilen bir araç takibe alınmış ve araçta yapılan aramada 41 adet mavi renkte 13,90 gram extacy hap ile 7,33 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan S.K. (36), B.K. (21), C.B. (29) ve M.A. (37) isimli şahıslar gözaltına alındı. Öte yandan, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan yabancı plakalı tırın çekici kısmında Narkotik Madde Arama Köpeği “Fırtına” ile birlikte yapılan kontrollerde ise 1 kilo 951,32 gram metamfetamin ele geçirildi ve araçta bulunan A.T. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç, O.A. ve S.B. serbest bırakılırken, Adliyeye sevk edilen A.T. ise tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (EFS-
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