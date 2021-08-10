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Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

- Kaza mahallinden görüntü

Hastane Tahkikat Trafik Kazası 

-- Yaralılar hastane

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Mustafa Özaydın'ın kullandığı 22 AJ 639 plakalı otomobil, virajda Yavuz Karaca idaresindeki 1-KPX-18 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve 4’ü çocuk otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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