Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

-- Yaralılar hastane



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Mustafa Özaydın'ın kullandığı 22 AJ 639 plakalı otomobil, virajda Yavuz Karaca idaresindeki 1-KPX-18 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve 4’ü çocuk otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

