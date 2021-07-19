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Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Kaza yapan araçtan detaylar

Tahkikat Trafik Kazası Bayram Tatili Tatİl 

-Aracın çekici ile çekilmesi

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da minibüsün bariyere çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Ankara'dan memleketleri Ağrı'ya gittikleri esnada M.N.A (28) idaresindeki 06 CDR 874 plakalı minibüs bariyere çarparak sıkıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı aileden 5'i çocuk, Y.A (39), V.A (27), E.N.A (8), M.E.A (7), Y.A (2), M.A (1), F.A (13) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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