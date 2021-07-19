Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza alanından detaylar

Tahkikat Trafik Kazası Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme
-Vatandaşların polislerle diyaloğu
-Hastaneden detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Erzincan merkez Ulalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 BC 264 plakalı araç sürücüsü İ.A kontrolü kaybederek yaya olan Birgül Özperçin’e (55) çarptı. Panikleyen araç sürücüsü olay yerinden kaçarken 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Özperçin, 112 Acil sağlık tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özperçin hayatını kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri kaza yapan aracı çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırmak istedi. Vefat eden vatandaşın aileleri ve mahalle sakinleri bir müddet aracın kalkmasını istemedi ve kazaya karışan şahsın olay yerine gelmesini isterken, polis ekipleri halkı ikna etmeye çalıştı. Bir müddet süren ikna sonucu kaza yapan araç olay yerinden kaldırıldı. Aracın sürücüsü İ.A, gözaltına alınırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı