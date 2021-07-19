Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

-Olay yeri inceleme

-Vatandaşların polislerle diyaloğu

-Hastaneden detay



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Erzincan merkez Ulalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 BC 264 plakalı araç sürücüsü İ.A kontrolü kaybederek yaya olan Birgül Özperçin’e (55) çarptı. Panikleyen araç sürücüsü olay yerinden kaçarken 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Özperçin, 112 Acil sağlık tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özperçin hayatını kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri kaza yapan aracı çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırmak istedi. Vefat eden vatandaşın aileleri ve mahalle sakinleri bir müddet aracın kalkmasını istemedi ve kazaya karışan şahsın olay yerine gelmesini isterken, polis ekipleri halkı ikna etmeye çalıştı. Bir müddet süren ikna sonucu kaza yapan araç olay yerinden kaldırıldı. Aracın sürücüsü İ.A, gözaltına alınırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

