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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzincan’da sulak alanlar havadan ilaçlandı

Erzincan’da sulak alanlar havadan ilaçlandı

Droneyle ilaçlama çalışmaları ve detaylar

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

Teknoloji Yaz Mevsimi Irak 


- Erzincan’da Ekşisu Mesire alanı çevresinde larva mücadelesi kapsamında drone ile ilaçlama çalışması başlatıldı. Erzincan Belediyesi, yaz mevsiminin en önemli sorunlarının başında gelen sivrisineklerle mücadele için özellikle sazlık alanlardaki larvayla teknolojinin olanaklarından faydalanıyor. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, insan gücünün yetişemediği sulak alan ve sazlık gibi noktalarda drone yardımıyla ilaçlama yaparak, vatandaşların sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmeye çalışıyor. Sazlık alanlarda larvayla mücadelede dronelere yüklü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam edecek. (AA-AA-Y)
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