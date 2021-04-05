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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincan’da STK’lardan emekli amirallerin bildirisine ortak tepki

Erzincan’da STK’lardan emekli amirallerin bildirisine ortak tepki

-STK Temsilcileri ve adliye genel

Şehit Tahammül Basın Açıklaması Suç Duyurusu Millet İradesi 

--Basın açıklaması ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan Adliyesi önünde bir araya gelen STK’lar, tepki toplayan bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu. Erzincan’da bir grup STK, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye karşılık suç durusunda bulundu. Erzincan adliyesi önünde toplanan STK temsilcileri, emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair yaptıkları açıklamada siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini olduğunu ifade ederek emekli amiraller hakkında suç duyurunda bulundular. Sivil Toplum Kuruluşu Platformu adına açıklamada bulunan dönem sözcüsü Emrah Kardeş 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, “Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden bu millet, Türkiye’nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Yapılan basın açıklamasının ardından bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında Erzincan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunuldu.
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