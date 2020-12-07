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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincan’da sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Erzincan’da sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Belediye ekiplerinin sokak köpeklerine kuru mama bırakmaları

Köpek Sokak Köpekleri Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak dostları unutulmadı. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması amacıyla, Erzincan Belediyesi tarafından sokak hayvanlarını beslemek için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kentin dört bir tarafında belirlenen noktalara yemler bırakılarak bu süreçte yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi. Belediye yetkilileri, “Sokaktaki dostlarımızı insani, vicdani ve kurumsal olarak sahiplenmek, onların varlıklarını kabul etmek ve asla ama asla şiddete geçit vermemek vazgeçilmez sorumluluğumuzdur. Bunun için sokaktaki dostlarımızı yalnız bırakmıyor, onların yaşamlarını en iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli şartları oluşturuyoruz. Personellerimizle sabahın erken saatlerinden itibaren yemlere çalışmalarına başladık. Bu süreçte sizler evlerinizdeyken onlar bize emanet. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bütün ihtiyaçlarını karşılayarak onların yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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